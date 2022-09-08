Росіяни «націоналізують» майно українців, які виїхали з окупації

Росіяни знову почали готуватися до «референдумів» на тимчасово окупованих територіях України. Тепер вони намагаються повернути туди місцевих мешканців погрозами забрати майно. про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, на тимчасово окупованих територіях Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей російські військові погрожують «націоналізувати» майно місцевих мешканців, які виїхали у безпечне місце, якщо вони не повернуться до 1 жовтня. За даними Генштабу, так російські окупанти готуються до псевдореферендумів

Окрім того, в окупованій частині Чугуївського району на Харківщині росіяни розпочали примусову «мобілізацію» місцевого населення. Чоловіків призовного віку затримують та відправляють до Вовчанська, до так званого «вербувального центру».

На Херсонщині на залізничній станції населеного пункту Сокологірне російські окупанти посилили фільтраційні заходи, аби протидіяти витоку інформації про переміщення своїх військ.