Офіцер Академії сухопутних військ виборов 7 медалей на Warrior Games

Офіцер Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Віктор Легкодух здобув сім медалей на Іграх Воїнів (Warrior Games) у США. Завдяки цьому українець став одним з найкращих учасників змагань. Про це Львівському порталу повідомив начальник військового вишу Павло Ткачук.

Так, начальник Академії Павло Ткачук зустрівся з офіцером Віктором Легкодухом, який повернувся з змагань у США, та подякував йому за наполегливість та звитяги.

Українській військовий виборов сім медалей. З них – чотири золоті, дві срібні та одну бронзову.

«Успіх Віктора Легкодуха на Іграх Воїнів – це не тільки його особиста перемога, але й підтримання високого іміджу всіх українських воїнів, які сьогодні обороняють Україну від російських загарбників. Пишаюсь, що Віктор є частиною нашого колективу», – йдеться у повідомленні.

Також Ткачук додав, що Легкодух має стати прикладом для формування особистостей нових українських офіцерів-захисників. Зокрема через його волю до життя, боротьбу та перемоги.