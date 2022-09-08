ОСТАННІ НОВИНИ

Офіцер Академії сухопутних військ виборов 7 медалей на Warrior Games

Анастасія Диняк

|

Офіцер Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Віктор Легкодух здобув сім медалей на Іграх Воїнів (Warrior Games) у США. Завдяки цьому українець став одним з найкращих учасників змагань. Про це Львівському порталу повідомив начальник військового вишу Павло Ткачук.

Так, начальник Академії Павло Ткачук зустрівся з офіцером Віктором Легкодухом, який повернувся з змагань у США, та подякував йому за наполегливість та звитяги.

Українській військовий виборов сім медалей. З них – чотири золоті, дві срібні та одну бронзову.

«Успіх Віктора Легкодуха на Іграх Воїнів – це не тільки його особиста перемога, але й підтримання високого іміджу всіх українських воїнів, які сьогодні обороняють Україну від російських загарбників. Пишаюсь, що Віктор є частиною нашого колективу», – йдеться у повідомленні.

Також Ткачук додав, що Легкодух має стати прикладом для формування особистостей нових українських офіцерів-захисників. Зокрема через його волю до життя, боротьбу та перемоги.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»

Верховна Рада України у першому читанні підтримала скандальний закон «Про медіа» №2693-д, у якому ряд положень суттєво п...

Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині
Наталя ДУЛЯБА
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині

До 1 вересня Львівщина поспішає відремонтувати частину своїх гуртожитків, аби переселити туди зі шкіл і садочків українц...

Вибухи на аеродромі у Криму: версії
Наталя ДУЛЯБА
Вибухи на аеродромі у Криму: версії

«Загадкові» вибухи на військовому аеродромі «Саки», за попередніми даними, знищили майже десяток російських літаків. Укр...

Чому в Україні не стягують активи росіян
Олена ЩЕРБАН та Вадим ВАЛЬКО, Економічна правда
Чому в Україні не стягують активи росіян

За два місяці з моменту ухвалення відповідного закону державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення актив...

всі статті
Львівський портал