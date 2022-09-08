На вул. Листопадового Чину обмежили рух транспорту

У зв’язку з ремонтними роботами на вул. Листопадового Чину на перехресті з вул. Гоголя буде обмежено рух транспорту. На рух громадського транспорту роботи не повпливають. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, з четверга, 8 вересня, до 22:00 год 22 вересня буде обмежено рух транспорту на вул. Листопадового Чину на перехресті з вул. Гоголя (парна сторона). Водіїв просять оминати цей відрізок дороги.

Зазначимо, на рух громадського транспорту ремонтні роботи не повпливають.