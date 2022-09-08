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На трасі Ковель–Жовква загинув мотоцикліст

Андрій Котенський

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На Львівщині внаслідок ДТП загинув мотоцикліст. Дорожньо-транспортна пригода сталася 7 вересня, близько 16.00, на автодорозі Ковель–Жовква у селищі Гірник Червоноградського району. Про це Львівському порталу повідомили у пресслубі поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «ВАЗ», 74-річний житель Червонограда, здійснив зіткнення з мотоциклом Yamaha RJ 07, яким керував 25-річний мешканець одного з сіл району. Незважаючи на зусилля медиків, мотоцикліст від отриманих травм помер у лікарні.

За фактом смертельної ДТП відкрили кримінальне провадження. Якщо у смертельній ДТП винен водій «ВАЗу» то йому загрожує від трьох до восьми років тюрми. Правоохоронці встановлюють обставини події.

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