На Львівщині врятували із зони активних воєнних дій понад 3800 домашніх тварин

Від початку повномасштабної війни зоозахисникам вдалося врятувати з місць активних воєнних дій близько 3800 домашніх тварин, яких привезли з Бучі, Бородянки, а також з Харкова, Запоріжжя. Частину вдалось прилаштувати у Львові, частину – вивезли за кордон. Про це Львівському порталу повідомила всеукраїнська інформаційна кампанія «Пліч-о-пліч».

За словами голови організації «Зелена сила», зоозахисниці Андріани Байло, львів’яни та гості міста дуже допомагають волонтерам з порятунку тварин. Вони допомагають із кормом, а також приходять кожен день вигулювати тварин. Іноді черга сягає 50 людей.

«Ввечері 24-го лютого до нас було багато звернень від власників тварин, опікунів, волонтерів, які живуть в гарячих точках про те, що їм треба кудись з тваринами виїжджати. Ми зрозуміли, що тварин буде багато. І Орест Залипський, засновник «Домівки врятованих тварин», сказав, давайте об’єднуватися, робити штаб на базі «Домівки» і будем допомагати. Так ми почали працювати у двох напрямках. Перший – це евакуація, зустріч собак та котів і інших звірів з гарячих точок. А другий – це допомога з кормами. Нам привозили іноземні громадські організації корми, які ми переправляли в гарячі точки. І так з початку, від 24-го лютого, ми відправили вже 370 тонн корму. А також прийняли 3800 тварин. Це коти, собаки, гризуни, кози, лисиці», – розповіла голова організації «Зелена сила» Андріана Байло.

Як відомо притулок «Домівка врятованих тварин» функціонує у регіональному ландшафтному парку «Знесіння» у Львові на вулиці Олекси Довбуша, 24.

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