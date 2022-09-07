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На Львівщині директор благодійної організації вивозив за кордон військовозобов’язаних

Анастасія Диняк

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Директор однієї з благодійних організацій Львівщини налагодив злочинну схему та вивозив за кордон військовозобов’язаних чоловіків під виглядом волонтерів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, 28-річний мешканець Львівщини пообіцяв двом чоловікам допомогти виїхати з України в умовах воєнного стану. Зловмисник планував внести дані військовозобов’язаних до бази даних «Шлях», як водіїв його благодійної організації.

Свої «послуги» директор оцінив у дві тисячі доларів. У цю суму також входило вироблення для клієнтів всіх необхідних супровідних документів від благодійної організації.

Чоловіка затримали під час отримання оплати. Йому повідомили про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах третіх осіб, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368-3 КК України). Тепер шахраю загрожує до семи років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років та з конфіскацією майна.

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