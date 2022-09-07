Через обстріл росіян Енергодар знову знеструмлений, – мер

Через черговий обстріл російських окупаційних військ Енергодар вдруге за добу повністю залишився без світла. Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов у своєму Telegram.

«Енергодар знову під обстрілами окупантів. Проміжки між провокаціями стають дедалі коротшими. Вже вдруге за добу зникло електропостачання по всьому місту», – написав він.

Дмитро Орлов додав, що комунальники та інші служби просто не встигають повноцінно завершити аварійно-відновлювальні роботи, як новий обстріл росіян зводить всю їхню роботу нанівець.

«Прогнозувати терміни відновлення електропостачання зараз неможливо», – підкреслив мер Енергодара.

Він закликав усіх мешканців дотримуватись правила «двох стін» під час ворожих обстрілів, а після їхнього завершення створити запас води і продуктів, які не потребують приготування.

Нагадаємо, 6 вересня внаслідок обстрілів російських військ було пошкоджено підстанцію «Луч», через що весь Енергодар залишився без світла. Станом на ранок 7 вересня електропостачання досі не мала третина міста. Мешканці цієї частини Енергодара кілька місяців також не мають газу, тому тепер вони опинились на межі гуманітарної катастрофи.

За даними української розвідки, окупанти в Енергодарі посилюють фільтраційні заходи та репресії щодо місцевого населення. Люди масово намагаються виїхати на підконтрольну Україні територію, для цього їм доводиться давати хабарі на ворожих блокпостах.

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