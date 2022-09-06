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ЗСУ знищили російський вертоліт та самих окупантів

Анастасія Диняк

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Українські військові завдали ударів по пунктах управління окупантів та знищили низку ворожої техніки, зокрема й вертоліт. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

У вівторок, 6 вересня, українська авіація здійснила понад вісім ударів, в ході яких знищено російську бойову техніку, засоби протиповітряної оборони та значну кількість живої сили в опорних пунктах на Донецькому та Південнобузькому напрямках.

Окрім того, підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили один вертоліт, БпЛА та п’ять крилатих ракет ворога.

Також українські військові завдали ударів по шести пунктах управління окупантів, зокрема і корпусного рівня. Знищено також три об’єкти зосередження живої сили окупантів.

«В зону ураження потрапили дев’ять засобів протиповітряної оборони. Результати уточнюються. Одночасно, знищено техніку радіоелектронної розвідки та боротьби, станції зв’язку, понтонна та паромна переправи, вісім складів боєприпасів різного рівня, що значно знизило можливості противника щодо ведення наступальних дій», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі додають, що, у зв’язку зі значними втратами, збільшилась кількість ворожих підрозділів, що відводяться для відновлення боєздатності.

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