Від обстрілів російські окупанти втікають на крадених велосипедах

Окупанти, намагаюсь втекти від обстрілів українських військових, використовують все, що потрапляє під руку, навіть велосипеди. Відповідне відео опублікувало управління стратегічних комунікацій ЗСУ у своєму Telegram.

На відео видно, як українська артилерія починає працювати по напіврозвалених будівлях, які зайняли війська рф. Вцілілі окупанти починають втікати і аби зробити це якомога швидше, беруть велосипеди, що їх, вочевидь, десь поцупили.

Де саме відзняли цю втечу рашистів на роверах, у ЗСУ не уточняють.

Нагадаємо, втрати росії у війні проти України вже перевищили 50 тисяч військових. Детальніше про те, якої техніки позбулась росія, читайте за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.