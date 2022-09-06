Втрати росії перевалили за 50 тисяч військових

російська федерація, яка почала повномасштабну війну, позбулася в Україні вже більше 50 тисяч своїх військових. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.
Із 24 лютого до ранку 6 вересня втрати росії на війні проти України становлять:
- особового складу – 50 150 осіб ліквідовано (+350);
- танків ‒ 2077 одиниць (+9);
- бойових броньованих машин ‒ 4484 одиниці (+25);
- артилерійських систем – 1179 одиниць (+22);
- РСЗВ – 296 одиниць (+2);
- засоби ППО – 156 одиниць (+0);
- літаків – 236 одиниць (+0);
- гелікоптерів – 207 одиниць (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 876 одиниць (+9);
- крилаті ракети – 209 одиниць (+4);
- кораблі /катери – 15 одиниць (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3305 одиниць (+19);
- спеціальна техніка – 109 одиниць (+2).
Найбільші втрати противник минулої доби поніс на Донецькому напрямку. Остаточні дані встановлюються.
Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену цифру загиблих російських військових. Натомість кількість поранених окупантів у рази більша.
За оцінками Пентагону на початку серпня, загальні втрати рф за час повномасштабної війни сягнули близько 70-80 тисяч військових вбитими і пораненими.
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Наталя Дуляба