Втрати росії перевалили за 50 тисяч військових

російська федерація, яка почала повномасштабну війну, позбулася в Україні вже більше 50 тисяч своїх військових. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 6 вересня втрати росії на війні проти України становлять:

особового складу – 50 150 осіб ліквідовано (+350);

танків ‒ 2077 одиниць (+9);

бойових броньованих машин ‒ 4484 одиниці (+25);

артилерійських систем – 1179 одиниць (+22);

РСЗВ – 296 одиниць (+2);

засоби ППО – 156 одиниць (+0);

літаків – 236 одиниць (+0);

гелікоптерів – 207 одиниць (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 876 одиниць (+9);

крилаті ракети – 209 одиниць (+4);

кораблі /катери – 15 одиниць (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 3305 одиниць (+19);

спеціальна техніка – 109 одиниць (+2).

Найбільші втрати противник минулої доби поніс на Донецькому напрямку. Остаточні дані встановлюються.

Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену цифру загиблих російських військових. Натомість кількість поранених окупантів у рази більша.

За оцінками Пентагону на початку серпня, загальні втрати рф за час повномасштабної війни сягнули близько 70-80 тисяч військових вбитими і пораненими.

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