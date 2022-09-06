У Стрию прощатимуться з загиблим Героєм

7 вересня у Стрию попрощаються з Героєм Дмитром Форостиною, який загинув, захищаючи Україну. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Стрийської міської ради.

Так, зустрінуть Дмитра у середу, 7 вересня, близько 12:00 год. у Стрию. Парастас відбудеться о 19:30 год у храмі Всіх святих українського народу. Поховають захисника у четвер, 8 вересня, о 14:00 год.

Дмитро Форостина (10.09.1995-31.08.2022) – солдат, стрілець-санітар 1 механізованого батальйону війської частини.

Брав участь у бойових діях в зоні АТО. Лише минулого року повернувся додому після служби в Нацгвардії України.

З початком повномасштабного вторгнення добровільно повернувся до лав Захисників України. Загинув під час артилерійського обстрілу на Миколаївщині, не доживши 10 днів до свого 27-ліття.