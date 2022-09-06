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У Львові підприємець незаконно організував платну автостоянку

Анастасія Диняк

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У Львові судитимуть чоловіка, який на одній з вулиць місця самовільно та без жодних дозволів організував платну автостоянку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, за даними правоохоронців, у Львові підприємець на одній із вулиць міста самовільно зайняв земельну ділянку площею понад 2,2 гектара та організував на ній платну автостоянку. При тому, жодних дозволів у чоловіка не було.

Саме на цій території мають побудувати концертно-спортивний комплекс. Наразі ділянка вартістю понад 70 мільйонів повернута у власність громади.

До суду обвинувальний акт стосовно засновника одного з підприємств Львівщини за фактом самовільного зайняття земельної ділянки (ч. 1 ст. 197-1 КК України). Підприємцю загрожує штраф до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на термін до шести місяців.

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