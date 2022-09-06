ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові чоловік облаштував у будинку нарколабораторію

Анастасія Диняк

|

У Львові у власному помешканні чоловік облаштував лабораторію для вирощування коноплі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі обласної прокуратури.

Так, за даними правоохоронців, 28-річний уродженець Львівщини у своєму помешканні у Львові облаштував кустарну лабораторію для створення штучного мікроклімату для вирощування коноплі та виготовлення канабісу.

Під час обшуків у чоловіка також виявили вже розфасовані коноплю та канабіс, які зловмисник збирався продати.

Чоловіка судитимуть за фактами незаконного придбання, виготовлення та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, організації місця для незаконного виробництва наркотичних засобів, незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, вчиненого повторно (ч. 3 ст. 313, ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 307 КК України).

Йому загрожує до дванадцяти років за ґратами з конфіскацією майна.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»

Верховна Рада України у першому читанні підтримала скандальний закон «Про медіа» №2693-д, у якому ряд положень суттєво п...

Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині
Наталя ДУЛЯБА
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині

До 1 вересня Львівщина поспішає відремонтувати частину своїх гуртожитків, аби переселити туди зі шкіл і садочків українц...

Вибухи на аеродромі у Криму: версії
Наталя ДУЛЯБА
Вибухи на аеродромі у Криму: версії

«Загадкові» вибухи на військовому аеродромі «Саки», за попередніми даними, знищили майже десяток російських літаків. Укр...

Чому в Україні не стягують активи росіян
Олена ЩЕРБАН та Вадим ВАЛЬКО, Економічна правда
Чому в Україні не стягують активи росіян

За два місяці з моменту ухвалення відповідного закону державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення актив...

всі статті
Львівський портал