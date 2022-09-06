У Львові чоловік облаштував у будинку нарколабораторію

У Львові у власному помешканні чоловік облаштував лабораторію для вирощування коноплі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі обласної прокуратури.

Так, за даними правоохоронців, 28-річний уродженець Львівщини у своєму помешканні у Львові облаштував кустарну лабораторію для створення штучного мікроклімату для вирощування коноплі та виготовлення канабісу.

Під час обшуків у чоловіка також виявили вже розфасовані коноплю та канабіс, які зловмисник збирався продати.

Чоловіка судитимуть за фактами незаконного придбання, виготовлення та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, організації місця для незаконного виробництва наркотичних засобів, незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, вчиненого повторно (ч. 3 ст. 313, ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 307 КК України).

Йому загрожує до дванадцяти років за ґратами з конфіскацією майна.