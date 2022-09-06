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Львів’янин вивозив за кордон фейкових волонтерів

Анастасія Диняк

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Львів’янин за гроші підробляв документи військовозобов’язаним для безперешкодного виїзду за кордон. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, за даними правоохоронців, 33-річний львів’янин підробляв документи для чоловіків, які підпадають під мобілізацію. Він надавав військовозобов’язаним статус волонтера чи другого водія міжнародного рейсового пасажирського автобуса.

За свої послуги чоловік отримував шість тисяч доларів. Затримали зловмисника у Львові під час часткової «оплати». Чоловік одержав три тисячі доларів.

Мешканцю Львова повідомили про підозру за фактом сприяння незаконному переправленню військовозобов’язаних через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Йому загрожує до дев’яти років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років та з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування.

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