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Львів’ян просять здати кров для поранених

Анастасія Диняк

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У Львові шукають донорів усіх груп крові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, Перше медоб’єднання Львова шукає донорів крові. Наразі є потреба в усіх групах крові.

«Щодня велика кількість українців потрапляють до лікарень Першого медоб’єднання Львова з різними видами травм. Це пацієнти зі всієї України. Деяким з них, щоб врятувати життя, терміново треба переливати кров або її компоненти», – йдеться в повідомленні.

Здати кров можна за адресою вулиця Миколайчука, 9. При собі необхідно мати паспорт. Також обов’язковий попередній запис за номером: 0 800 333 003.

Зазначимо, донором може стати кожна здорова людина віком від 18 до 60 років, яка не має медичних та соціальних протипоказань.

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