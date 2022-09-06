Львів’ян просять здати кров для поранених

У Львові шукають донорів усіх груп крові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, Перше медоб’єднання Львова шукає донорів крові. Наразі є потреба в усіх групах крові.

«Щодня велика кількість українців потрапляють до лікарень Першого медоб’єднання Львова з різними видами травм. Це пацієнти зі всієї України. Деяким з них, щоб врятувати життя, терміново треба переливати кров або її компоненти», – йдеться в повідомленні.

Здати кров можна за адресою вулиця Миколайчука, 9. При собі необхідно мати паспорт. Також обов’язковий попередній запис за номером: 0 800 333 003.

Зазначимо, донором може стати кожна здорова людина віком від 18 до 60 років, яка не має медичних та соціальних протипоказань.