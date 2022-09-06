До Львова вперше привезли бельгійську covid-вакцину Johnson & Johnson

Львів вперше за весь час пандемії коронавірусу отримав вакцину Johnson & Johnson бельгійської фармацевтичної компанії Janssen. Для повного курсу імунізації достатньо лише одного щеплення. Про це під час пресконференції 6 вересня повідомила керівниця міського управління охорони здоров’я Леся Кобецька, передає Львівський портал.

За словами посадовиці, вакцину Johnson & Johnson до Львова доставили у серпні. Вона себе добре зарекомендувала, її активно використовували в Європі. Особливість цієї вакцини – одного щеплення достатньо для повної імунізації від коронавірусу.

«Так, у Львові є вакцина Johnson & Johnson бельгійського виробника. Це є дуже хороша вакцина. Я би рекомендувала вакцинуватись нею тим, хто взагалі невакцинований, адже цей препарат передбачає лише одне щеплення. Потім через шість місяців можна робити бустерну дозу, якщо говорити про другу бустерну дозу, то вона має бути ще через чотири місяці», – розповіла Леся Кобецька.

Для того, аби зробити щеплення вакциною саме Johnson & Johnson, слід звернутись до свого сімейного лікаря, адже центри масової вакцинації не працюють через війну. Медик скерує вас на процедуру, зокрема й у вашій поліклініці.

Зараз у Львові є доступні три covid-вакцини: китайська CoronaVac, бельгійська Johnson & Johnson та американська Pfizer. Щоправда, остання вже закінчуються, втім протягом найближчих десяти днів її запаси мають поповнити.

Бустерні дози рекомендують робити вакцинами Pfizer, Johnson & Johnson та Moderna, якої вже немає.

Зазначимо, 100 тисяч доз вакцини Johnson & Johnson (Janssen або Jcovden) поставив в Україну ЮНІСЕФ наприкінці серпня у межах міжнародної ініціативи COVAX. Її розподілили поміж 21 областю і Києвом. Львівщині дісталось 4000 доз.

Нагадаємо, в Україні вакцину Johnson & Johnson бельгійської компанії Janssen офіційно зареєстрували влітку 2021 року. Досі її не використовували для масової вакцинації населення. Відомо, що її привезла в Україну на замовлення однієї приватної компанії, яка захотіла саме нею вакцинувати своїх працівників.

За даними МОЗ, Johnson & Johnson – так звана векторна вакцина, розроблена фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson & Johnson. Вакцина містить знешкоджений аденовірус людини, у який вмонтовано ДНК, що кодує шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2. Для повної імунізації достатньо однієї дози.

Вакцину до екстреного застосування дозволила ВООЗ, також дозвіл на її використання дали США, Велика Британія, Європейський Союз, Швейцарія, Канада та багато інших країн.

Результати клінічних випробувань у США, Південній Африці та країнах Латинської Америки показали, що ця вакцина має ефективність у 67%.

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