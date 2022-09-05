ЗСУ вибили окупантів із зайнятих позицій на Краматорському напрямку

На 194 добу війни бої на півдні та сході України не вщухають. ЗСУ мають успіхи на Краматорському напрямку, де вибили російських окупантів із зайнятих позицій, а також нищать ворога на Херсонщині. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, опублікованому 5 вересня.

російські загарбники продовжують зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

В акваторії Чорного моря ворог тримає напоготові до застосування носії крилатих ракет «Калібр», тому загроза масованих авіаційних та ракетних ударів по Україні зберігається.

Протягом цієї доби противник здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню та понад 25 авіаційних ударів, уражаючи військові та цивільні об’єкти на території України.

Агресор завдав авіаударів по районах населених пунктів Залиман Харківської області; Дмитрівка, Богородичне, Зайцеве, Кодема, Соледар, Яковлівка, Красногорівка Донецької області та Дорожнянка Запорізької області.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку обстрілів зазнали прикордонні райони населених пунктів Чернігівської та Сумської областей.

На інших напрямках загарбник продовжував обстріли військової та цивільної інфраструктури, зокрема:

на Харківському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Уди, Одноробівка, Соснівка, Дементіївка, Нове, Питомник, Борщова, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Момотове, Байрак, Слобожанське, Гусарівка, Мосьпанове та Чепіль;

на Слов’янському напрямку – Краснопілля, Вірнопілля, Дібрівне та Богородичне;

на Краматорському напрямку – Донецьке, Пискунівка, Крива Лука, Сіверськ та Спірне;

на Бахмутському напрямку – Миколаївка, Веселе, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кодема, Зайцеве та Майорськ;

на Авдіївському напрямку – Олександрівка, Авдіївка, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка;

на Новопавлівському напрямку – Вільне Поле, Времівка, Новомихайлівка та Керменчик;

на Запорізькому напрямку – Зелене Поле, Новосілка, Новопіль, Гуляйполе, Червоне, Кам’янське.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджується на обороні зайнятих раніше рубежів та позицій, продовжував обстріли в районах населених пунктів Квітневе, Шевченкове, Любомирівка, Новогригорівка, Посад Покровське, Українка, Прибузьке, Лимани, Лупареве, Мирне, Олександрівка та Таврійське.

«За наявною інформацією, командування військових частин 1 армійського корпусу російських окупаційних військ проводить заходи з примусового переведення особового складу строкової служби на контракт, що унеможливлює їхнє звільнення з військової служби протягом трьох років. Крім того, на зазначену категорію не поширюються одноразові виплати за підписання таких контрактів, що значно знижує морально-психологічний стан особового складу», – кажуть у Генштабі.

російські окупанти продовжують чинити протиправні дії в Херсонській області. Вони відключили Каховську ГЕС, що спричинило знеструмлення частини Херсонської та Запорізької областей.

Українські військові продовжують вести оборонну операцію, утримують визначені рубежі та не допускають просування загарбників вглиб території держави.

Наші захисники успішно відбили спроби наступу ворога в районах населених пунктів Білогорівка, Григорівка, Покровське, Бахмутське, Лозове, Спартак, Соледар, Зайцеве та Семигір’я, а на Краматорському напрямку мали тактичний успіх та вибили ворога з раніше зайнятих ним позицій.

Українська авіація за добу завдала понад 15 ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, а також інших військових об’єктів ворога.

Ракетні війська та артилерія ЗСУ продовжують вогневу підтримку дій наземних угруповань військ. Так, внаслідок успішного вогневого ураження в районі населеного пункту Куп’янськ Харківської області окупанти втратили вбитими та пораненими понад 100 військовослужбовців, знищено дві бойові машини.

У Херсоні уражено понад 30 військовослужбовців та 3 танки противника. У районі Антонівського мосту і переправи знищено зенітний ракетний комплекс та шість вантажівок ворога.

Українські захисники вивели з ладу переправи у районі Херсона та вчергове звели нанівець спроби агресора відновити перекидання військ через річку Дніпро.

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