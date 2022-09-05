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У Львові перекриють частину вулиці Стрийської. Як курсуватиме транспорт

Наталя Дуляба

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З вівторка, 6 вересня, частина вул. Стрийської буде непроїзною протягом двох днів. На час ремонту тут не курсуватиме тролейбус №25. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Йдеться про ділянку від Податкової служби аж до початку вул. Героїв Майдану, тобто до колишнього Монументу Слави. Тут із 08:00 год. компанія «Онур» почне влаштувати нове дорожнє покриття. Завершити всі роботи мають до кінця дня 7 вересня.

На час ремонтних робіт цією частиною вул. Стрийської не курсувати тролейбус №25, натомість на маршруті №3-А збільшать кількість автобусів. Весь інший громадський транспорт тут курсуватиме без змін.

За звичним маршрутом тролейбус №25 почне їздити з 8 вересня.

Водіїв приватних авто просять оминати цю ділянку вул. Стрийської.

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