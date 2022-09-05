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У Дрогобичі підприємство ухилялося від оплати оренди землі

Анастасія Диняк

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Суд зобов’язав господарське підприємство сплатити до міського бюджету Дрогобича понад 4,2 мільйона гривень за оренду земельної ділянки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, за даними правоохоронців, протягом кількох років фірма користувалася земельною ділянкою без укладання відповідної офіційної угоди. Таким чином підприємство уникало сплати оренди.

За весь час сума боргу сягнула понад 4,2 мільйонів гривень. Суд зобов’язав підприємство сплатити ці кошти до міського бюджету.

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