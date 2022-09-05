Судитимуть львів’янку, яка пропагувала «русскій мір»

Львів’янці, яка возвеличувала росію і пропагувала «русскій мір», загрожує до п’яти років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Йдеться про мешканку Львова, яка вела активну проросійську діяльність у забороненій в Україні соцмережі «Однокласники». Там на особистій сторінці вона заперечувала збройну агресію рф проти України, розпочату з 2014 року, та вихваляла дії окупантів на території України.

Крім того, жінка висловлювався на підтримку країни-агресора, глорифікуючи «досягнення» російської влади та поширювала заклики до припинення існування України.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на п’ять років із конфіскацією майна або без такої.

Слідство вже завершене. Справу правоохоронці скерували до суду, який і обиратиме покарання для любительки «русского міра».

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