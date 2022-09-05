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На Львівщині рятували львів’янина, який вночі не міг знайти берег на озері

Андрій Котенський

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У Стрийському районі Львівщині рятувальники надали допомогу чоловіку, який знаходився посеред озера і не міг самостійно дістатися берега. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

Повідомлення про чоловіка, який заблукав посеред озера в селі Дроговиж Стрийського району надійшло 5 вересня, о 02:15 год. За словами потерпілого, він тривалий час перебуває посеред озера і не може дістатися берега.

О 04:14 рятувальники на човні віднайшли чоловіка та доставили його на берег де передали працівникам швидкої медичної допомоги.

Потерпілим виявився 35-річний житель Львова.

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