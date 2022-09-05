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На Львівщині під час комендантської години молодик влаштував смертельну ДТП

Андрій Котенський

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Поліцейські затримали водія автомобіля «Шкода», який скоїв смертельну ДТП у Стрийському районі Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у прессужбі поліції Львівщини.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 5 вересня, близько 01.50, на трасі Київ – Чоп, поблизу міста Сколе, Стрийського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Шкода», 27-річний житель Сколе, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Внаслідок ДТП його пасажир, 30-річний місцевий мешканець, від отриманих травм загинув на місці події.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до загибелі людини, порушили кримінальну справу. Винуватцю загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами ще три роки.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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