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Львівщина попрощалася із Героєм Тарасом Козаком

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У Бродах в останню путь провели молодого бійця, механіка-водія розвідувального відділу Тараса Козака. Йому був 31 рік, і своє молоде життя він віддав за волю України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Бродівської міської ради.

Тарас Козак мав бойовий досвід ще у 2015 році, коли відбивав російську агресію в АТО, а після повномасштабного вторгнення, 24 лютого, мобілізувався та пішов захищати Україну.

Молодий герой загинув 30 серпня 2022 на Миколаївщині.

Провести захисника в останню путь прийшла згорьована родина, кохана дівчина, друзі, побратими, мешканці Бродівської громади. Від бродівської площі Ринок і до Церкви Різдва Пресвятої Богородиці утворили живий коридор.

Поховали захисника на головному міському кладовищі.

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