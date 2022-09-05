Єврокомісія надасть Україні ще 500 млн євро

Європейська комісія підписує з Україною нову програму бюджетної підтримки на 500 млн євро. Про це заявив представник Єврокомісії Ерік Мамер у межах Ради асоціації Україна-ЄС у Брюсселі, пише Економічна правда.

«Європейська комісія підписує чотири секторальні угоди з Україною, щоб ще більше посилити співпрацю України з ЄС. Перша – ЄК та Україна підписують нові 500 млн євро у програму бюджетної підтримки як частину обіцянки, анонсованої президентом у рамках кампанії підтримки для України у квітні і на конференції високого рівня, яка відбулася у травні у Варшаві», – сказав Мамер.

За його словами, це фінансування дасть змогу гарантувати проживання та освіту для внутрішньо переміщених осіб та підтримуватиме сільськогосподарський сектор.

Також у межах Ради будуть підписані інші угоди. Серед них – угода про участь України у програмі Європейського Союзу «Цифрова Європа», угода, яка дасть змогу Україні брати участь у податковій програмі.

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