ОСТАННІ НОВИНИ

Чоловік, який здавав позиції «Азову», проведе 16 років за ґратами

Анастасія Диняк

|

Служба безпеки України затримала ще двох російських агентів, які передавали ворогу дані про українських військових. Один з них працював ще до 2021 року та був зосереджений на полку «Азов». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ.

Так, за даними правоохоронців, до січня 2021 року киянин передавав росіянам інформацію щодо місцезнаходження корпусів добровольчого батальйону «Азов». Потім він виїхав до однієї з країн Близького Сходу та продовжував виконувати завдання дистанційно.

З початком повномасштабного вторгнення агент знову прибув до України та мав збирати розвіддані на Буковині. Зокрема росіян цікавили розташування резервуарів з пальним та дислокація українських військових підрозділів.

«За результатами одержаних даних ворог планував здійснити диверсії, у тому числі вибухи на об’єктах залізниці та логістичних складах», – зазначили в СБУ.

Правоохоронці затримали зловмисника в Чернівцях, а його спільника – у Чернігові. Киянин проведе 16 років за ґратами за державну зраду й участь у терористичній організації. Його спільник отримав 10 років ув’язнення.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»

Верховна Рада України у першому читанні підтримала скандальний закон «Про медіа» №2693-д, у якому ряд положень суттєво п...

Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині
Наталя ДУЛЯБА
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині

До 1 вересня Львівщина поспішає відремонтувати частину своїх гуртожитків, аби переселити туди зі шкіл і садочків українц...

Вибухи на аеродромі у Криму: версії
Наталя ДУЛЯБА
Вибухи на аеродромі у Криму: версії

«Загадкові» вибухи на військовому аеродромі «Саки», за попередніми даними, знищили майже десяток російських літаків. Укр...

Чому в Україні не стягують активи росіян
Олена ЩЕРБАН та Вадим ВАЛЬКО, Економічна правда
Чому в Україні не стягують активи росіян

За два місяці з моменту ухвалення відповідного закону державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення актив...

всі статті
Львівський портал