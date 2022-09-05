Чоловік, який здавав позиції «Азову», проведе 16 років за ґратами

Служба безпеки України затримала ще двох російських агентів, які передавали ворогу дані про українських військових. Один з них працював ще до 2021 року та був зосереджений на полку «Азов». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ.

Так, за даними правоохоронців, до січня 2021 року киянин передавав росіянам інформацію щодо місцезнаходження корпусів добровольчого батальйону «Азов». Потім він виїхав до однієї з країн Близького Сходу та продовжував виконувати завдання дистанційно.

З початком повномасштабного вторгнення агент знову прибув до України та мав збирати розвіддані на Буковині. Зокрема росіян цікавили розташування резервуарів з пальним та дислокація українських військових підрозділів.

«За результатами одержаних даних ворог планував здійснити диверсії, у тому числі вибухи на об’єктах залізниці та логістичних складах», – зазначили в СБУ.

Правоохоронці затримали зловмисника в Чернівцях, а його спільника – у Чернігові. Киянин проведе 16 років за ґратами за державну зраду й участь у терористичній організації. Його спільник отримав 10 років ув’язнення.