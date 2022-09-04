Росіяни обстріляли лікарні у Миколаєві

Російські окупанти вчергове атакували Миколаїв. Під обстрілами опинилися лікарні та житлові будинки. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
Так, у неділю, 4 вересня, ворог знову обстрілював Миколаїв.
«Російські окупанти не зраджують собі і продовжують тероризувати мирних жителів. Сьогодні вночі під їхні обстріли потрапили лікувальні заклади та житлові будинки», – зазначив Сєнкевич.
За його словами, унаслідок обстрілів також пошкоджено електромережу та водопровід. Наразі на місцях працюють комунальники та аварійні бригади.
«Збираємо детальну інформацію про наслідки обстрілів. Подробиці повідомлю вам згодом», – додав мер Миколаєва.
Нагадаємо, також вночі російські окупанти обстріляли Харківський, Ізюмський, Богодухівській та Чугуївський райони Харківщини. Є постраждалі.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Анастасія Диняк