Ворог вкотре обстріляв Харківщину

Російські окупанти обстріляли Харківський, Ізюмський, Богодухівській та Чугуївський райони Харківщини. Є постраждалі. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Так, у неділю, 4 вересня, близько 00:00 год. окупанти завдали ракетного удару по Київському районі Харкова. За попередніми даними, унаслідок влучання сталася пожежа в будівлі ресторану.

Протягом суботи, 3 вересня, ворог обстрілював Харківський, Ізюмський, Богодухівській та Чугуївський райони області. Унаслідок цього пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, сталися пожежі на відкритій території.

Окрім того, у Чугуївському районі загинула 45-річна жінка. Жінка 64 років госпіталізована з пораненнями. В Ізюмському районі поранень зазнав чоловік 43 років.