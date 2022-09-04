Росія втратила ще один літак та гелікоптер

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 49 550 військових, 2 049 танків, 236 літаків та 206 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого по 4 вересня загальні втрати Росії становлять:
- особового складу ‒ 49 550 (+450) осіб,
- танків ‒ 2 049 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4 430 (+27) од,
- артилерійських систем – 1 147 (+13) од,
- РСЗВ ‒ 294 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 156 (+3) од,
- літаків – 236 (+1) од,
- гелікоптерів – 206 (+1) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3 276 (+8) од,
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 864 (+0),
- Крилаті ракети – 203 (+0);
- Спеціальна техніка ‒ 106 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Анастасія Диняк