Росія втратила ще один літак та гелікоптер

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 49 550 військових, 2 049 танків, 236 літаків та 206 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 4 вересня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 49 550 (+450) осіб,

танків ‒ 2 049 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 4 430 (+27) од,

артилерійських систем – 1 147 (+13) од,

РСЗВ ‒ 294 (+1) од,

засоби ППО ‒ 156 (+3) од,

літаків – 236 (+1) од,

гелікоптерів – 206 (+1) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3 276 (+8) од,

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 864 (+0),

Крилаті ракети – 203 (+0);

Спеціальна техніка ‒ 106 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.