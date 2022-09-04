Окупанти депортували до Росії понад 7 тисяч українських дітей

З початку повномасштабного вторгнення Росія примусово вивезла на свої території понад 7 тисяч дітей. Наразі до України вдалося повернути лише 51 дитину. Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю «Голосу Америки».

Так, за словами Лубінця, інформацію щодо депортованих українських дітей отримують за допомогою окремої онлайн платформи «Діти війни». Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вивезли з України понад 7 тисяч неповнолітніх.

Також уповноважений наголосив, що РФ робить все для того, щоб діти не повернулися до своєї країни. Зокрема наразі діє спрощення щодо всиновлення дітей.

«Це також є порушенням міжнародного права та яскравим прикладом того, що Російська Федерація чинить саме геноцид української нації. Бо примусове переміщення групи одної національності є прямим визначення геноциду», – наголосив він.

Посадовець додав, що Україна має механізм дій для повернення викрадених дітей додому.

«Наразі нам вдалося повернути 51 дитину. Це невелика кількість, порівнюючи з тисячами вивезених, але ми практично проводимо спецоперації з їхнього порятунку. Нам дуже допомагають волонтери», – розповів він.

Нагадаємо, станом на ранок четверга, 4 вересня, російські військові вбили 382 дитини в Україні, ще щонайменше 740 зазнали поранень.