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Росіяни вбили 2 дитини в Україні та ще 3 поранили

Анастасія Диняк

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Станом на ранок четверга, 4 вересня, російські військові вбили 382 дитини в Україні, ще щонайменше 740 зазнали поранень. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій – 388, Харківській – 204, Київській – 116, Миколаївській – 71, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 46.

У суботу, 3 вересня, у місті Зеленодольська на Дніпропетровщині росіяни вбили 9-річного хлопчика.

Окрім того, унаслідок ворожих обстрілів з реактивних систем залпового вогню із застосуванням заборонених касетних боєприпасів села Висунськ на Миколаївщині загинув 8-річний хлопчик. Діти 7, 9 та 11 років отримали поранення.

За даними правоохоронців, щонайменше 2 328 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 289 з них зруйнований повністю.

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