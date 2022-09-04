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На Львівщині в ДТП постраждала неповнолітня дівчина

Анастасія Диняк

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Біля Нового села у Дрогобицькому районі водій не впорався з керуванням та злетів у кювет. Унаслідок цього постраждали четверо людей, серед яких – неповнолітня дівчина. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, аварія сталася у суботу, 3 вересня, близько 16:10 год. на автодорозі «Нижанковичі – Стрий» неподалік Нового села, що у Дрогобицькому районі. За попередніми даними правоохоронців, 19-річний водій «Opel Vivaro», прямуючи до Дрогобича, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та в’їхав у дерево.

Унаслідок зіткнення постраждали сам водій та троє його пасажирів – мешканці Стрия віком 16,20 та 22 років. Усі вони були госпіталізовані.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події, вирішується питання її правової кваліфікації.

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