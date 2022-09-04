До ПВК «Вагнер» залучають донецьких засуджених

Російські окупанти не мають достатньо часу та можливостей, щоб поповнювати свої втрати живої сили. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, у донецькій виправній колонії №124, представники приватної військової кампанії «Вагнер» намагаються вербувати до свого підрозділу засуджених.

Окрім того, поблизу тимчасово окупованого Херсону військовослужбовці 127 полку 1 армійського корпусу підняли бунт та написали відмову від участі у подальших бойових діях.

«Однією із причин є незадовільне всебічне забезпечення: на передових позиціях особовий склад цього полку залишився навіть без води. Частину військовослужбовців забрали представники контррозвідки противника, подальша їх доля невідома», – йдеться в повідомленні.

У генштабі також зазначали, що НАТО посилює свою присутність у східній частині Альянсу. На території Болгарії, Естонії, Угорщині, Латвії, Литві, Польщі, Румунії та у Словаччині розмістили 8 багатонаціональних бойових груп.

«Усі ці групи є бойовими підрозділами. Таким чином НАТО демонструє силу трансатлантичних зв’язків та рішучу готовність», – наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 49 550 військових, 2 049 танків, 236 літаків та 206 гелікоптерів.