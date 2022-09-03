За три доби пара «Байрактарів» знищила російської техніки на 26,5 млн доларів

Всього за три доби українські військові за допомогою пари «Байрактарів» знищили ворожої техніки на 26,5 млн доларів. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на своїй сторінці у Facebook.

Так, із 32 серпня по 2 вересня пара безпілотників «Байрактар ТВ-2» знищила вісім російських танків Т-72 (орієнтовна вартість одного становить 3 млн доларів), самохідну артилерійську установку «Акація» (1,6 млн доларів), бойову машину піхоти (0,6 млн доларів) та гаубиці (0,3 млн доларів).

Відтак за словами Залужного, загалом було знищено військової техніки на 26,5 млн доларів.

Крім того, ще «Байрактари» пошкодили п’ять танків Т-72 окупантів і одну БМП на 1,85 млн доларів. Таким чином загальна вартість знищеної та пошкодженої російської техніки сягає 28,35 млн доларів.

«Ефективні турецькі “Байрактари” у вмілих руках наших воїнів – потужна зброя! Один із апаратів – допомога від дружньої Литви», – підкреслив Валерій Залужний.

Нагадаємо, за понад пів року повномасштабної війни, яку 24 лютого почала рф, ЗСУ знищили 2034 російські танки, 4403 бойових броньованих машин, 235 літаків, 205 вертольотів та низку іншої техніки. Детальніше читайте за цим посиланням.

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