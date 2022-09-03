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ЗСУ ліквідували більше 49 тисяч російських військових

Наталя Дуляба

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Протягом п’ятниці, 2 вересня, ЗСУ ліквідували ще 350 російських окупантів, знищили літак, 25 танків, 37 бойових броньованих машин і 5 крилатих ракет. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 3 вересня втрати росії на війні проти України становлять:

  • особового складу – 49 050 осіб ліквідовано (+350);
  • танків ‒ 2034 одиниці (+25);
  • бойових броньованих машин ‒ 4403 одиниці (+37);
  • артилерійських систем – 1134 одиниці (+8);
  • РСЗВ – 293 одиниці (+4);
  • засоби ППО – 153 одиниці (+0);
  • літаків – 235 одиниць (+1);
  • гелікоптерів – 205 одиниць (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864 одиниці (+11);
  • крилаті ракети – 203 одиниці (+5);
  • кораблі /катери – 15 одиниць (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3268 одиниць (+21);
  • спеціальна техніка – 105 одиниць (+0).

Найбільші втрати противник минулої доби поніс на Донецькому і Криворізькому напрямках. Остаточні дані встановлюються.

Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену цифру загиблих російських військових. Натомість кількість поранених окупантів у рази більша.

За останніми оцінками Пентагону, загальні втрати рф від початку повномасштабного наступу сягнули близько 70-80 тисяч військових вбитими і пораненими.

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