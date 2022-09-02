В Україні жертвами російських військових стало щонайменше 1117 дітей

Станом на ранок п’ятниці, 2 вересня, жертвами російських військових стало щонайменше 1117 дітей. Із них 380 дітей в Україні було вбито, а ще 737 зазнали поранень. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 388, Харківській – 204, Київській – 116, Чернігівській – 68, Миколаївській – 67, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 46.

31 серпня внаслідок обстрілу окупантами м. Балаклія Харківської області отримав травми 13-річний хлопчик.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.