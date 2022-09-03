В центрі Львова зарізали чоловіка

Правоохоронці затримали львів’янина, який у центрі міста зарізав 37-річного мешканця Закарпаття. Потерпілий помер на операційному столі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Фатальний випадок стався 2 вересня на проспекті В’ячеслава Чорновола, що в центральній частині Львова. Тут орієнтовно о 16:45 год. між двома чоловіками виник конфлікт, в ході якого один вдарив ножем іншого.

Як встановили правоохоронці, 44-річний раніше судимий львів’янин встромив ножа у живіт 37-річному мешканцю Закарпаття і втік. Що стало причиною конфлікту між ними, у поліції не уточняють.

Потерпілий від отриманої травми помер у лікарні. Самого ж нападника оперативно затримали.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років тюрми.

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Фото: поліція, Варта 1