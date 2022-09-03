ОСТАННІ НОВИНИ

Священник УПЦ МП «зливав» росіянам дані про ЗСУ у Сєвєродонецьку

Наталя Дуляба

|

До суду скерували обвинувальний акт щодо священника УПЦ московського патріархату, який співпрацював із російськими окупантами і надавав їм інформацію про ЗСУ у Сєвєродонецьку. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі генпрокурора.

Слідство встановило, що цьогоріч у середині квітня священнослужитель збирав для військових з армії рф інформацію про чисельність, дислокацію, техніку, а також озброєння ЗСУ в Сєвєродонецьку та у прилеглих до міста селах.

Ці дані піп передавав через месенджер Telegram. Ворог їх використовував для того, щоб визначати місцезнаходження необхідних цілей та для їхнього вогневого ураження.

Спіймали горе-священника УПЦ московського патріархату наприкінці квітня. Під час слідства у його телефоні також виявили переписку з російськими військовими.

Служителя московського патріархату обвинувачують у колабораційній діяльності (ч.2 ст.28, ч.7 ст.111-1 Кримінального кодексу України). Наразі він перебуває під вартою.

Досудове розслідування правоохоронці вже завершили, а справу скерували до суду, який і буде обирати остаточне покарання священнику. Йому загрожує до 15 років за ґратами.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»

Верховна Рада України у першому читанні підтримала скандальний закон «Про медіа» №2693-д, у якому ряд положень суттєво п...

Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині
Наталя ДУЛЯБА
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині

До 1 вересня Львівщина поспішає відремонтувати частину своїх гуртожитків, аби переселити туди зі шкіл і садочків українц...

Вибухи на аеродромі у Криму: версії
Наталя ДУЛЯБА
Вибухи на аеродромі у Криму: версії

«Загадкові» вибухи на військовому аеродромі «Саки», за попередніми даними, знищили майже десяток російських літаків. Укр...

Чому в Україні не стягують активи росіян
Олена ЩЕРБАН та Вадим ВАЛЬКО, Економічна правда
Чому в Україні не стягують активи росіян

За два місяці з моменту ухвалення відповідного закону державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення актив...

всі статті
Львівський портал