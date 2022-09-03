Священник УПЦ МП «зливав» росіянам дані про ЗСУ у Сєвєродонецьку

До суду скерували обвинувальний акт щодо священника УПЦ московського патріархату, який співпрацював із російськими окупантами і надавав їм інформацію про ЗСУ у Сєвєродонецьку. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі генпрокурора.

Слідство встановило, що цьогоріч у середині квітня священнослужитель збирав для військових з армії рф інформацію про чисельність, дислокацію, техніку, а також озброєння ЗСУ в Сєвєродонецьку та у прилеглих до міста селах.

Ці дані піп передавав через месенджер Telegram. Ворог їх використовував для того, щоб визначати місцезнаходження необхідних цілей та для їхнього вогневого ураження.

Спіймали горе-священника УПЦ московського патріархату наприкінці квітня. Під час слідства у його телефоні також виявили переписку з російськими військовими.

Служителя московського патріархату обвинувачують у колабораційній діяльності (ч.2 ст.28, ч.7 ст.111-1 Кримінального кодексу України). Наразі він перебуває під вартою.

Досудове розслідування правоохоронці вже завершили, а справу скерували до суду, який і буде обирати остаточне покарання священнику. Йому загрожує до 15 років за ґратами.

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