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На захопленому аеродромі Мелітополя пролунали п’ять вибухів, – мер

Наталя Дуляба

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У суботу, 3 вересня, на аеродромі Мелітополя, який окупували російські війська, пролунали п’ять вибухів. Про втрати ворога наразі нічого не відомо. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram.

«П’ять гучних вибухів на захопленому окупантами аеродромі Мелітополя, де вони, певно, разів з 10 намагались розставити свою військову техніку. Проте наші сили спротиву вкотре перетворили їхні невдалі спроби на густий чорний дим», – написав він.

Про втрати російських військових поки ще не відомо.

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Фото: Іван Федоров

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