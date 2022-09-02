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В москві шукають вихідців з України для звинувачення у «терактах», – розвідка

Наталя Дуляба

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У москві посилюють пошуки громадян рф, які негативно ставляться до війни проти України. Особливу увагу фсб приділяє колишнім громадянам України та українцям за походженням. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки у Facebook.

Так, в москві групи людей, вдягнених у цивільне, обходять квартири. Вони представляються працівниками фсб і з’ясовують у мешканців, чи живуть десь поблизу українці, чи хтось не здає українцям в оренду житло.

Одна з цілей таких дій, кажуть у розвідці, – недопущення формування та розповсюдження у столиці росії негативного ставлення до війни та виявлення людей, які можуть вплинути на формування незалежної громадської думки щодо неї.

«Також ця кампанія має сформувати негативний образ українців як терористів та радикалів. Надалі саме їх можуть звинуватити в терактах, організованих російськими спецслужбами на території рф», – йдеться у повідомленні.

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