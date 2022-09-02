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Україна повернула з полону ще 14 своїх захисників

Наталя Дуляба

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Україна провела черговий обмін військовополоненими з росією і повернула додому ще 14 своїх захисників. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у своєму Telegram.

Обмін пройшов у п’ятницю, 2 вересня, в Донецькій області. Додому повернулися 14 українських військових: десятеро є бійцями 58 окремої механізованої бригади і четверо – 30 окремої механізованої бригади. Вони потрапили в полон до окупантів навесні.

«Серед звільнених воїнів є офіцер і військовий медик», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше обміном військовополонених займало Міністерство реінтеграції, втім наприкінці весни ці повноваження передали українській розвідці.

Один із найбільших обмінів військовополоненими відбувся в кінці червня. Тоді Україна повернула додому 144 своїх військових, серед них – майже сотня оборонців «Азовсталі».

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