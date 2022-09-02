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У Новояворівську водій-утікач насмерть збив пішохода на «зебрі»

Наталя Дуляба

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Правоохоронці спіймали водія, який в Новояворівську скоїв смертельну ДТП і втік. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась на світанку 1 вересня у Новояворівську. Тут близько 05:00 год. ранку на трасі Львів – Краковець невідомий водій на невстановленому автомобілі збив пішохода і втік.

При цьому, як видно на фото, на людину наїхали практично на самому пішохідному переході. Постраждалий, 64-річний яворівчанин, від отриманих травм помер на місці ДТП.

Поліцейські вже встановили особу горе-водія. Ним виявився 43-річний львів’янин, який на момент автопригоди керував автомобілем «Субару». Його затримали, а машину вилучили.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення Правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Тепер на винуватця смертельної аварії чекає від трьох до восьми років тюрми із трирічним позбавленням водійських прав або без такого.

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