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Подарунок від Польщі: Львів отримав перший комунальний апарат МРТ

Наталя Дуляба

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У лікарні святого Луки (колишня 8 лікарня) з’явився перший у Львові комунальний апарат магнітно-резонансної томографії. Його місту подарував уряд Польщі. Про це повідомив очільник Першого територіального медоб’єднання Львова Олег Самчук у своєму Facebook.

Польща подарувала лікарні апарат МРТ Siemens Magnetom Sola. Такий подарунок Львову пообіцяв прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, який у квітні навідувався у цей медзаклад. Техніку вже встановлюють і налаштовують, тож найближчим часом у лікарні святого Луки запрацює перше комунальне МРТ.

За словами Олега Самчука, щодня 15 у Львівській області потребують МРТ-діагностики, а на рік це майже 6 тисяч пацієнтів. Відтепер усі вони матимуть змогу пройти повну якісну діагностику відразу у лікарні святого Луки, яка першою у Львові матиме власний МРТ-апарат. Він працюватиме цілодобово, а тривалість обстеження не перевищуватиме 20 хвилин.

«Це обстеження головного мозку, черевної порожнини, судин, хребта, м’яких тканин, суглобів та внутрішніх органів. Наш МРТ-апарат має систему датчиків штучного інтелекту, які автоматично визначають стан пацієнта та необхідні саме для нього обстеження. А ще дозволяють без променевого навантаження визначити мінімальні зміни в організмі людини. Кожен критичний пацієнт, який потрапить до лікарні, буде обстежений миттєво», – пояснив медик.

Зауважимо, що всі дослідження МРТ і КТ, які навіть роблять при львівських лікарнях, здійснюють приватні установи. Жоден медзаклад у місті досі не мав власного такого апарату.

Ще влітку 2021 року лікарня швидкої допомоги хотіла купити в лізинг апарат МРТ. Він би мав стати першим комунальним у Львові, однак депутати цю ідею «зарубали».

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