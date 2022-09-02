На Погулянці збудують масштабний ЖК зі школою, садком і басейном

Біля парку «Погулянка» на вул. Зеленій, 115-Б збудують новий житловий комплекс зі школою, дитсадком і критим басейном. Відповідні рішення 2 вересня прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає Львівський портал.

Йдеться про територію між стадіоном «Україна» та парком «Погулянка». Зараз тут розташована будівля, яку здебільшого використовують як офіси, а також об’єкт незавершеного будівництва. На місці останнього якраз і мали зводити офісний центр, однак тепер цю місцевість вирішили забудувати житловим комплексом. Для цього існуючі зараз споруди знесуть.

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Містобудівні умови та обмеження отримали ТзОВ «Бізнес Естейт» і ТзОВ «Монтажно-виробниче об’єднання». Вони збудують на вул. Зеленій, 115-Б два житлові багатоквартирні будинки із приміщеннями громадського призначення, підземними паркінгами, а також зі школою і дитячим садком.

Будівництво майбутнього житлового комплексу вестимуть на двох земельних ділянках загальною площею майже 1,6 га. Як розповів головний архітектор Львова Антон Коломєйцев, більшість секцій матимуть по 8 поверхів, втім тут також будуть і «10-поверхові акценти». Школу планують звести на 4 поверхи.

Під час обговорення представник забудовника, компанії «Мій Дім», розповів, що у житловому комплексі спорудять дитячий садок, 25-метровий критий басейн. Також фірма зобов’язалась відремонтувати приміщення розташованої поруч комунальної бібліотеки.

Своїм рішенням виконком дозволив забудувати земельні ділянки на 42,6% і 35%, а також встановив, що висота будівель не повинна перевищувати 37 м.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, засновником ТзОВ «Бізнес Естейт» й ТзОВ «Монтажно-виробниче об’єднання» є львів’янин Орест Андрусяк. Йому належить ще низка будівельних фірм. Одна з них, ПП «Соната Сервіс Груп», є замовником будівництва ЖК «Барселона» на вул. Замарстинівській.

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