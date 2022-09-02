Львівський міжнародний BookForum змінює формат

Через повномасштабне вторгнення росії на територію України 29-й міжнародний BookForum змінює дати проведення та формат заходу. Книжковий форум у Львові цьогоріч відбуватиметься із 6 по 9 жовтня, а трансляцію події побачить увесь світ завдяки підтримці одного з найбільших світових літературних фестивалів Hay Festival (Велика Британія). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Організатори зазначають, що захід у форматі офлайн зможуть відвідати сто спеціальних гостей за особистими запрошеннями.

«У межах BookForum відбудеться 20 подій за участі понад 40 авторів з України, Великої Британії, США, Мексики, Сирії, Португалії, Франції, Ірану та Танзанії. Серед ключових тем фестивалю: жінки та війна, гроші та культура, пропаганда, воєнні злочини і пам’ять», – йдеться у повідомленні.

Мета цьогорічного фестивалю – за допомогою культури пояснити іноземцям, що і чому зараз відбувається в Україні і з Україною, підняти важливі і незручні теми, глобальне осмислення яких світовою спільнотою сприятиме перемозі над тоталітаризмом та стане фундаментом для побудови нового демократичного світу після перемоги України. Водночас організатори прагнуть показати українській аудиторії, якою потужною зараз є підтримка України у світі та наскільки українські автори та їхня експертиза важливі для міжнародної спільноти.

Львівський міжнародний BookForum організовується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Фестиваль відбудеться у межах «Сезону культури Британія/Україна», організованому Британською Радою та Українським інститутом, а також за підтримку Українського інституту книги, ZINC, Open society foundation та Суспільного мовлення.

Довідка. BookForum – книжковий ярмарок і Львівський міжнародний літературний фестиваль. З 1994 року відбувається щоосені у Львові. Організатор — ГО «Форум видавців». За останні 23 роки фестиваль охопив понад 2500 унікальних авторів з 43 країн, а також 15 000 фахівців книжкової галузі.

Щороку фестиваль формулює фокусну тему, довкола якої вибудовує програму. Це сотні подій у багатьох локаціях Львова. У різні роки почесними гостями фестивалю були Оксана Забужко, Зигмунт Бауман, Петер Вайдгаас, Роман Віктюк, Юстейн Ґордер, Ерленд Лу, ДіБіСі П’єр, Фредерік Беґбедер, Марсі Шор, Енн Епплбаум та інші.

2018 року Форум видавців у Львові змінив назву на BookForum і під оновленим іменем утвердився у статусі одного з найбільших літературних фестивалів у Центрально-Східній Європі.

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