Львівщина втратила захисника Івана Гніденця

Львівщина втратила танкіста із Рави-Руської Івана Гніденця. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Рави-Руської міської ради.
За попередніми даними захисник загинув 29 серпня під час контрнаступу у Миколаївській області.
«Під час ведення наступальних дій та бойового зіткнення з силами противника в районі села Любомирівки Миколаївської області, внаслідок влучання ракети в танк, Іван Гнідець отримав поранення несумісні з життям», – йдеться у повідомленні.
Герою було 50 років.
Про дату, час, місце зустрічі, прощання та похорон Героя буде повідомлення додатково.
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Андрій Котенський