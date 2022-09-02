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Львівщина втратила захисника Івана Гніденця

Андрій Котенський

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Львівщина втратила танкіста із Рави-Руської Івана Гніденця. Про це  Львівському порталу повідомили у пресслужбі Рави-Руської міської ради.

За попередніми даними захисник загинув 29 серпня під час контрнаступу у Миколаївській області.

«Під час ведення наступальних дій та бойового зіткнення з силами противника в районі села Любомирівки Миколаївської області, внаслідок влучання ракети в танк, Іван Гнідець отримав поранення несумісні з життям», – йдеться у повідомленні.

Герою було 50 років.

Про дату, час, місце зустрічі, прощання та похорон Героя буде повідомлення додатково.

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