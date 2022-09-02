Львів прощається з Героєм Максимом Мансуровим

Сьогодні, 2 вересня, Львів попрощається з Максимом Мансуровим, який загинув у бою з російськими окупантами. Чин похорону відбудеться у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, поховають військовослужбовця на Личаківському кладовищі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Львів’ян закликають долучитися до церемонії прощання та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів та святкувань.

О 15.00 розпочнеться Чин похорону у Гарнізонному храмі, о 15.30 – міська церемонія прощання на площі Ринок.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

На будівлях вздовж маршруту колони вивісять синьо-жовті прапори з жалобною стрічкою.

Біографічна довідка Героя

Максим Мансуров («Львів») (13.06.1990-24.08.2022). Уродженець села Грабова Львівської області.

Навчався у Грабівському закладі загальної середньої освіти І ступеня та Яблунівському закладі загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Буської міської ради. Закінчив державний навчальний заклад «Ставропігійське вище професійне училище міста Львова» за спеціальністю «автослюсар».

Учасник Революції Гідності. У 2014-2017 роках виконував бойові завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Після повернення працював у сфері будівництва.

Із початком повномасштабного вторгнення захищав Батьківщину у лавах 503-го окремого батальйону морської піхоти Військово-морських сил Збройних Сил України.

У Максима Мансурова залишилися дружина та двоє дітей.

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