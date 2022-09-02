Львів’янин профінансував встановлення дитмайданчика у парку «700-річчя»

У парку «700-річчя Львова» коштом благодійника облаштували велику ігрову зону для дітей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Своїм виглядом і розмірами майданчик більше нагадує великий простір, розділений на два сектори – для молодших і старших дітей, аби було цікаво та безпечно дітям різних вікових категорій. Основний акцент зробили на максимальній різноманітності елементів, які, до слова, виконали на індивідуальне замовлення.

Тепер на маленьких відвідувачів у парку чекає: музична зона з ксилофоном та органом, мегафоном, збільшуване скло для дослідників, а також скельна гірка, підвісні канати, лазанки «Піраміди», балансири, зокрема на ланцюгах, карусель «Миска», гамак, подвійні гойдалки, пісочниця, низькі та висока гірки.

Як кажуть у мерії, особливість цього ігрового майданчика у тому, що його встановлення профінансував небайдужий львів’янин. Його імені не називають.

«Львів’янин звернувся у міське управління екології та природних ресурсів з ідеєю створити в парку дитячу зону, якої тут дуже бракувало. Уже управління екології разом з проєктанткою Ольгою Криворучко обрали його вигляд і наповнення. Ми дуже вдячні спонсору за такий подарунок і закликаємо львів’ян до таких хороших ініціатив для громади», – зауважила заступниця начальника управління екології та природних ресурсів Оксана Луцко.

Всі елементи майданчика вже змонтували, наразі залишилось лише впорядкувати територію довкола. В подальшому майданчиком опікуватиметься ЛКП «Зелений Львів».

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Фото: ЛМР