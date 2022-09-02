Дружина українського військового допомагала вбивати наших захисників рашистам

Контррозвідка СБУ викрила інформаторку, яка надавала російським спецслужбам дані про розташування військових об’єктів і техніки Збройних сил України вздовж лінії фронту поблизу Донецької та Запорізької областей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

Слідством встановлено, що зрадниця – 31-річна мешканка Дніпропетровської області, розпочала роботу на ворога у травні цього року.

Вона пішла на такий крок попри те, що перебуває у шлюбі з військовослужбовцем ЗСУ і вони мають спільного сина. Її чоловік, будучи на східному фронті, регулярно перераховував гроші на утримання дитини.

Зловмисниця використовувала свого чоловіка «в темну»: випитувала дані про розташування його військової частини та інших угруповань ЗСУ на передових позиціях.

За наявною інформацією, отримані точки дислокації українських підрозділів вона передавала через месенджери до військової розвідки рф, де їх використовували для нанесення артилерійських, мінометних та авіаударів.

Її контактною особою був військовослужбовець рф, який пообіцяв їй російське громадянство та високий рівень життя, після захоплення Дніпропетровської області рашистами.

Правоохоронці затримали зрадницю після чергової передачі інформації.

Наразі слідчі СБУ повідомили ворожій поплічниці про підозру у держзраді, а судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зрадниці загрожує до 15 років тюрми із конфіскацією майна.

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