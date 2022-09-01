За побиття дитини вітчим відсидить майже 6 років тюрми

У Львові засудили до реального тюремного ув’язнення 26-річного жителя міста, який сильно побив свого пасинка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

За даними слідства, у лютому цього року у місті Львові обвинувачений під час конфлікту зі своєю дружиною побив її малолітнього сина. Фігурант наніс дитині декілька ударів в голову, після чого підняв та кинув на підлогу. Відповідно до висновку експерта, отримані травми відносяться до тяжких тілесних ушкоджень.

Суд визнав винним раніше судимого 26-річного мешканця Львова у нанесенні тяжкого тілесного ушкодження дитині та призначив йому покарання у виді 5 років та 6 місяців позбавлення волі.

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