«Укрпошта» випустила благодійні поштові марки з псом Патроном

Компанія «Укрпошта» випустила благодійні поштові марки із легендарним псом Патроном. Від продажу нових марок планують виручити понад 1 млн євро для придбання машини механізованого розмінування на дистанційному управлінні та допомогу притулкам для тварин. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі «Укрпошти».

Урочисте спецпогашення пройшло за участі Президента України Володимира Зеленського та першокласників Ірпінської СЗШ I-III ступенів художнього профілю № 1 ім. А. С. Макаренка.

Марковий аркуш містить 8 різних за сюжетом поштових марок із зображенням пса Патрона, який за час війни з росією допоміг рятувальникам виявити десятки вибухових пристроїв на Чернігівщині. Талісман ДСНС так сподобався українцям, що вони віддали йому друге місце в народному голосуванні на тему нового випуску марок.

«Українські поштові марки вже не раз із початку війни допомагали збирати кошти на допомогу ЗСУ. Ми маємо приклади успішних аукціонів, коли за марковий аркуш вдавалося зібрати кілька мільйонів гривень, які йшли на потреби військових. Цього разу ми вирішили зібрати кошти на закупівлю машини, яка убезпечить життя наших рятувальників, бо оператор зможе керувати розмінувальником на безпечній для себе відстані та допоможе швидше розмінувати звільнені ЗСУ території. Завдяки благодійним маркам разом ми зможемо зібрати кошти на такі потрібні нам всім зараз речі. Купуйте марковий аркуш «Пес Патрон», поповнюйте колекцію та допомагайте нашим героям-рятівникам», – відзначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Автором поштового випуску став дизайнер-ілюстратор Олександр Нікітюк, учасник конкурсу «Укрпошти» на кращий дизайн поштової марки «Доброго вечора, ми з України!». Перед автором стояло завдання не лише проілюструвати самого песика, а й привернути увагу суспільства до проблем замінованих територій. Так з’явилися поштові марки із зображенням пса Патрона на полі, яке всупереч небезпеці обробляють українські фермери; у житловому кварталі, куди мають повертатися мешканці після того, як ЗСУ звільнили місто від окупантів; на дитячому майданчику, оскільки статистика свідчить, що найбільше від мін потерпають саме діти.

Поштовий випуск «Пес Патрон» можна придбати у поштових відділеннях міст і сіл України. Частина марок надійде до сільських відділень прифронтових філій Укрпошти, аби військові мали можливість купити марку в найближчому населеному пункті. Вже традиційно новий поштовий випуск Укрпошти можна буде придбати також й онлайн в офіційних онлайн-магазинах Укрпошти на Prom, Kasta, Rozetka, eBay та Amazon.

Також до поштового випуску буде випущено мерч: футболки, худі, магніти, значки, рюкзак для взуття, наліпки та горнятко із зображенням пса Патрона. Всю продукцію можна придбати і в онлайн-магазинах, і у поштових відділеннях.

Вартість кожної поштової марки – 31 грн, з яких сума благодійного збору позначена на кожній марці знаком «+» і складає 8 грн. Кожен українець, придбавши благодійну поштову марку, автоматично стає учасником благодійного збору на придбання машини для розмінування «Armtrac 400», яка може розміновувати до 2400 кв м на годину. Машина механізованого розмінування є найбільшою і найпотужнішою у лінійці виробів, яка може управлятися оператором на безпечній відстані дистанційно на відстані до 800 метрів або здійснюватися з броньованої кабіни. Крім того, кожна придбана марка це – також і допомога притулкам для тварин.

На продаж марок та конвертів діють обмеження: у відділеннях та онлайн можна придбати не більше 5 маркових аркушів, 5 листівок, 5 художніх конвертів на одне замовлення. Спеціальні набори зі спецпогашенням можна придбати лише на онлайн-майданчиках у обсязі не більше двох наборів на одне замовлення.

Як раніше повідомлялося, народне голосування на тему наступної поштової марки, в якому взяло участь півмільйона українців, проводилося у травні. Тоді найбільше голосів українці віддали за тему «Доброго вечора, ми з України!», а друга тема за кількістю голосів стала «Пес Патрон». Загалом Укрпошта випускає вже шосту поштову марку воєнного часу.

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